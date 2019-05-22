Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два годаREGNUM 01:10

Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

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