Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два годаREGNUM 01:10
Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
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