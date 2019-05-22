Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два годаREGNUM 01:10

Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.
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Экономика РФ: рост в обрабатывающих отраслях в апреле ускорился после слабых показателей марта

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Данные Росстата о газодобыче апреля сильно расходятся с отраслевыми

Коммерсантъвчера в 16:22

Рост промпроизводства в апреле ускорился до 4,9%

Финмаркетвчера в 10:00

Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства

Rambler News Serviceвчера в 10:23

Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

Взгляд.рувчера в 10:14

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБКвчера в 12:12
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Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
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Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020

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Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
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Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе

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Происшествия

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Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР

Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
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Обновлено в 04:34
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Хоккей

Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019

Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.
Обновлено в 01:47
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Культура

Басилашвили и Манилова выберут проект памятника Даниилу Гранину

В Петербурге 23 мая на заседание конкурсной комиссии выберут проект памятника писателю Даниилу Гранину.
Обновлено в 03:49
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике

Обновлено в 00:04
Политика

Вынесен первый приговор по делу об убийстве Гиви в ДНР

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WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животных

Обновлено в 04:44
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Экономика

Чистая прибыль Lenovo более чем утроилась в IV финквартале

Чистая прибыль Lenovo Group, крупнейшего в Китае производителя персональных компьютеров, по итогам IV финансового квартала с окончанием в марте выросла более чем втрое и достигла $118 млн по сравнению с $33 млн, полученными годом ранее.
Обновлено в 05:00
Общество

В Иванове депутат облдумы обматерила подписчиков из-за могилы ветерана

Не успели люди привыкнуть к тому, что власть теперь оскорблять нельзя на законодательном уровне, как депутат Ивановской областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева обматерила и облила грязью подписчиков, а кого-то даже сравнила с педофилом.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3

Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3.
Обновлено в 03:16
Религия

Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Генштаба ВСУ реформируют, согласно принципам партнёрства с НАТО

Реформирование Генерального штаба продолжит осуществляться согласно принципам, заложенных сотрудничеством с НАТО, заявил новый начальник Генштаба — главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 04:59
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