Экономика
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 4,9%ПРАЙМ 22 мая в 10:02
Промышленное производство в РФ в апреле ускорилось в годовом выражении до 4,9% с мартовских 1,2%, сообщает Росстат. При этом за четыре месяца текущего года рост промпроизводства составил 2,8% в годовом выражении.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Service22 мая в 10:23
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