Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два годаREGNUM 01:10

Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.
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Ждать ли от промпроизводства РФ новых рекордов

ПРАЙМ07:15

Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства

Rambler News Serviceвчера в 10:23

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Ведомостивчера в 17:13

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБКвчера в 12:12

Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

Росбалтвчера в 11:14

Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

Взгляд.рувчера в 10:14

Был ли апрельский рост в промышленности разворотным?

Finam.Ru07:20
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
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Политика

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Бэнкси инкогнито выставил свою работу на Венецианской биеннале

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Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
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Происшествия

В костромском детсаду на ребенка упало пианино

Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
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Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
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Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству

"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
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Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика

Полковник ФСО возглавил службу судебных приставов Дагестана

Новым руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану назначен полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Алик Алилов.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
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Кино

Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»

Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
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Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
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Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
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Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

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Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Обновлено в 04:42
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Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
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Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE

На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
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Общество

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Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
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Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
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