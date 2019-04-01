Финансы
Апрель начался нешуточным ростомFinam.Ru 13:12
Апрель российский рынок начал на мажорной ноте, следуя за зарубежными площадками и нефтяными котировками. По итогам понедельника индекс МосБиржи вырос на 0,9% - до 2521,25 пункта, индекс РТС окреп на 1,4% - до 1214,29 пункта.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше
Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Теннис
Родина проиграла Роджерс в первом круге турнира в Чарльстоне
Добавим, что во втором круге Роджерс сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
Обновлено в 16:49
Спорт
Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено в 14:50
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва
Обновлено вчера в 23:36
Финансы
Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБ
Минфин РФ предлагает направлять средства ФНБ после превышения его объемом планки в 7% ВВП на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
Обновлено в 10:29
Футбол
Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»
Обновлено в 14:11
Экономика
Названа самая прибыльная компания в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Общество
Божена Рынска решила сменить фамилию
Обновлено в 15:51
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39