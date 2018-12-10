Гаджеты

Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone
РБК
14:17

Суд в Китае обязал компанию Apple прекратить продажу в стране некоторых моделей iPhone. Об этом говорится в сообщении американского производителя чипов Qualcomm Inc, который подавал иск против производителя iPhone. Компания обвиняла Apple в патентных нарушениях.
РБК14:17

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Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
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