Гаджеты
Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone
Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhoneРБК14:17
Суд в Китае обязал компанию Apple прекратить продажу в стране некоторых моделей iPhone. Об этом говорится в сообщении американского производителя чипов Qualcomm Inc, который подавал иск против производителя iPhone. Компания обвиняла Apple в патентных нарушениях.
РБК14:17
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