Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране. Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm. Об этом говорится в сообщении Qualcomm.

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