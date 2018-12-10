Гаджеты

Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Китае
Ведомости
09:51

Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране. Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm. Об этом говорится в сообщении Qualcomm.
Ведомости09:51

Подробнее о событии

Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone

РБК14:17

Bloomberg: решение суда о приостановке продаж семи моделей iPhone в КНР не угрожает Apple

ТАСС13:49

Apple запретили продавать iPhone в Китае

Lenta.ru12:15

В Китае запретили продавать старые iPhone

Российская газета11:58

Qualcomm добилась частичного запрета iPhone в Китае

Телеканал 360°11:33

Китайский суд запретил импорт старых iPhone

Коммерсантъ10:59

Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Китае

Ведомости09:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Гаджеты

Honor представила первый в мире смартфон с «дыркой» в дисплее

Обновлено в 17:03
Гаджеты

AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств

Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.
Обновлено в 15:53
Гаджеты

Бюджетный смартфон Vivo Y93s оснастят 4 ГБ ОЗУ и двойной камерой

Обновлено в 16:58
Гаджеты

Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона

На презентации Galaxy A8S Samsung анонсировала партнёрство с брендом одежды Supreme. Изданиям кампания показалась странной.
Обновлено в 16:15
Гаджеты

Google готовит не только смартфон Pixel 3 Lite, но и Pixel 3 Lite XL

Впервые о смартфоне Google Pixel 3 Lite мы написали в середине ноября.
Обновлено в 16:46
Гаджеты

AMD зарегистрировала торговую марку Vega II

Компания AMD зарегистрировала новую торговую марку Vega II и её логотип, который отличается от старого двумя вертикальными полосками, обозначающими римскую цифру «II».
Обновлено в 15:11
Гаджеты

Google и Levi’s обновили «умную» куртку, заменяющую смартфон

Технологическая компания Google и мировой производитель Levi’s добавили новую функцию в «умную» куртку, которая была создана в прошлом году.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Доступно первое изображение NUC Intel Ghost Canyon X

Обновлено в 07:29
Гаджеты

Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти

Новая версия Nubia X Collectors Edition получила 512 Гбайт встроенной флеш-памяти.
Обновлено в 13:22
Гаджеты

Замечен прототип Samsung Galaxy S10 с угловым вырезом

Стоит добавить, что Samsung известна тем, как быстро она умеет менять дизайн: например, в своё время всего за несколько недель она перепроектировала Galaxy Tab 10.1, чтобы лучше конкурировать с iPad 2. Тем не менее, прототип может дать представление о том, чего стоит ожидать.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Сканер отпечатков пальцев на OnePlus 6T со временем работает быстрее

На форуме официального сайта компании OnePlus появилась новая информация о Screen Unlock, сканере отпечатка пальцев на OnePlus 6T.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

За 40 долларов Corsair предлагает набор модулей памяти объемом 0 ГБ

Обновлено в 05:42
Гаджеты

Xiaomi выпустила увлажнитель воздуха по цене 29 долларов

Обновлено в 04:59
Гаджеты

PocketBook представила 6-дюймовый ридер Touch HD 3

Ридер поддерживает без конвертации 17 книжных и 4 графических формата, таких как JPEG, BMP, PNG, TIFF.
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Контроллер Gamepad 2.0 превращает игровой смартфон Xiaomi Black Shark в подобие консоли Nintendo Switch

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark первого поколения стал первым устройством в этом сегменте, который получил фирменный игровой контроллер.
Обновлено в 08:16
Главное