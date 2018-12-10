Гаджеты
Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Китае
Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в КитаеВедомости09:51
Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране. Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm. Об этом говорится в сообщении Qualcomm.
Ведомости09:51
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