Экономика
Apple выплатит Qualcomm $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияiReactor вчера в 14:18
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от компании Apple как минимум 4,5 млрд долларов в рамках мирового соглашения, которое было достигнуто в конце апреля. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора компании Qualcomm Стива Молленкопфа сообщают журналисты The Wall Street Journal.
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Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
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