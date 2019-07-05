Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млнГазета.Ru вчера в 15:13
Как отмечается, речь идет о неустойке в размере $683 млн. Уточняется, что Samsung заключила с Apple контракт, согласно которому та должна была поставить определенное количество OLED-дисплеев на iPhone.
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Театры
Директор Ярославского театра имени Волкова уволен
Interfax-Russia.ru - Директора Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Алексея Туркалова уволили с должности, а худруку Евгению Марчелли объявлен выговор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры РФ.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Футбол
Роналду подшутил над поджидавшей его фанаткой
Ранее сообщалось, что во время отпуска в Греции Роналду оставил весьма щедрые чаевые.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Авто
В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC
На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено вчера в 10:50
Здоровье
Мальчику-бабочке нужна дорогая операция
В прошлом году в петербургской больнице Максиму сделали операцию на правой кисти – разделили и разогнули пальчики.
Обновлено в 01:46
Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 21:26
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Представлены 5 самых нелепых автомобилей «Радужного шейха»
Наша редакция представляет вашему вниманию коллекцию самых нелепых, но роскошных автомобилей одного из богатейших арабских шейхов Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна, уникальный гараж которого насчитывает более 400 автомобилей.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале
Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено 04 июля в 15:18
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Общество
В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Финансы
АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Футбол
Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на женском ЧМ
Бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на чемпионате мира среди женщин.
Обновлено в 02:50
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57