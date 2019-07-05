Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

Политика Экс-глава ДНР прокомментировал похищение «Борисыча» сотрудниками СБУ Ситуацию с похищением службой безопасности Украины якобы бывшего начальника Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха прокомментировал экс-премьер министр Донецкой народной республики Александр Бородай.

Футбол Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне» Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером он хотел бы играть в каталонском клубе.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Общество Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

Происшествия В Британии фургон въехал в толпу В Великобритании в графстве Дербишир фургон наехал на прохожих около пункта выдачи бесплатной еды нуждающимся.

Шоу-бизнес Ксения Собчак оправдалась за публикацию «голого» фото 2-летнего сына Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.

Авто Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.

Финансы АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.

Происшествия Власти Туниса запретили ношение никабов в госучреждениях Местные СМИ сообщили о запрете властей Туниса на ношение женщинами страны никабов в государственных учреждениях.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Шоу-бизнес 61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.

Политика Власти США запустили программу по борьбе с «влиянием России» Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу под названием "Противодействие пагубному влиянию Кремля".

Транспорт ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.

Политика Зеленский снова поехал в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.