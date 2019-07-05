Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhoneФАН 11:43

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters. Samsung заключила контракт с Apple на поставку определенного количества OLED-дисплеев на iPhone.
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Apple заплатила Samsung неустойку из-за плохих продаж iPhone

URA.Ru14:48

Reuters сообщило о выплате Apple $863,78 млн неустойки в адрес Samsung

Известия15:26

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

РБК12:53

Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

Газета.Ru15:13

Apple выплатила многомиллионную компенсацию Samsung

Rambler News Service12:04

Samsung оштрафовала Apple из-за низких продаж iPhone

News.ru12:00

Reuters: Apple заплатила Samsung неустойку $683 млн

Коммерсантъ09:53
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Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Общество

12 «забавных» фактов о поцелуях

В преддверии одного из самых радостных и веселых праздников Deutsche Welle представляет вашему вниманию 12 «забавных» фактов о поцелуях.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане

Обновлено в 19:23
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 13:58
Здоровье

Как на 50 процентов снизить риск женской онкологии

Эксперты советуют проверяться не реже раза в три года, а женщинам в зоне риска рекомендуется увеличить частоту проверок.
Обновлено в 16:10
Экономика

Регионам можно дать право определять ограничения на перевозку грузов на дорогах - Силуанов

Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено в 16:45
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Космос

Пошла родимая: состоялся пуск ракеты с космодрома Восточный

В пятницу, 5 июля, примерно в 8:41 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.
Обновлено в 03:31
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Обновлено в 17:28
Здоровье

Объем помощи онкобольным в Севастополе увеличен в два раза

В общем объеме с 2015-го года город получил 19,3 миллиарда рублей на страховую медицину.
Обновлено в 07:06
Политика

ООН обвинила Венесуэлу в использовании «эскадронов смерти»

Ранее News.ru писал, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране.
Обновлено в 03:22
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
Обновлено в 20:48
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Саша Савельева: «Не понимаю, как можно уставать от роли матери»

Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Транспорт

Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года

Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено в 17:45
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