Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhoneФАН 11:43

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters. Samsung заключила контракт с Apple на поставку определенного количества OLED-дисплеев на iPhone.
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Apple заплатила Samsung неустойку из-за плохих продаж iPhone

URA.Ru14:48

Reuters сообщило о выплате Apple $863,78 млн неустойки в адрес Samung

Известия15:26

Reuters: Apple заплатила Samsung неустойку $683 млн

Коммерсантъ09:53

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

РБК12:53

Apple выплатила многомиллионную компенсацию Samsung

Rambler News Service12:04

Samsung оштрафовала Apple из-за низких продаж iPhone

News.ru12:00

Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

Газета.Ru15:13
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Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
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Происшествия

Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан

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Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
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Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Политика

Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уникальности врученной Путину медали.
Обновлено в 14:23
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации.
Обновлено в 06:20
Театры

Уволен директор Волковского театра. Худрук уходит сам

Как стало известно, театр покидает и художественный руководитель Евгений Марчелли.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников

Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Культура

Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Футбол

Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»

Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено вчера в 22:16
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Финансы

ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23,05%

ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49
Происшествия

По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО

Обновлено в 10:18
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Мадридский клуб обвинил «Барселону» и француза в неуважении к себе.
Обновлено в 14:53
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Общество

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Политика

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.
Обновлено в 11:06
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:14
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено в 13:58
Авто

Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC

Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Политика

Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
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