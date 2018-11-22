Гаджеты
Apple возобновила производство прошлогодних iPhone
Apple возобновила производство прошлогодних iPhoneNews.ru13:42
Корпорация Apple приняла решение восстановить производство смартфонов модели iPhone X, которые были представлены в прошлом году. Компания рассматривает данный шаг как способ увеличения продаж и рентабельности.
News.ru13:42
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