Корпорация Apple приняла решение восстановить производство смартфонов модели iPhone X, которые были представлены в прошлом году. Компания рассматривает данный шаг как способ увеличения продаж и рентабельности.

Гаджеты Гаджеты В России стартовали продажи смартфона с двумя экранами от ZTE

Гаджеты Гаджеты Эксперты назвали самую распространенную причину поломки смартфонов Эксперты компании SquareTrade определили самую распространенную причину поломки смартфонов в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Гаджеты Гаджеты Планшет Microsoft Surface Pro 6 прошел экстремальный тест на прочность Напоследок блогер попытался согнуть планшет и это испытания он не пережил.

Гаджеты Гаджеты Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел на 50 тысяч рублей Специалисты одного профильного издания выяснили, что в настоящее время ритейлеры предлагают приобрести базовую модификацию, оснащенную двойной камерой менее, чем за 50 тысяч рублей.

Гаджеты Гаджеты Apple для своего видеосервиса выпустит бюджетную версию Apple TV

Гаджеты Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S10 получит заднюю панель из керамики и 5G Сегодня стало известно, что на рынке Samsung Galaxy S10 будет представлен в версии с керамической задней панелью, которая будет представлена в черном или белом исполнении.

Гаджеты Гаджеты Гитарист группы Queen раскритиковал продукцию Apple Гитарист группы Queen Брайан Мэй в своем Instagram сообщил подписчиками, что начинает ненавидеть Apple за плохое качество зарядных устройств.

Гаджеты Гаджеты В HTC опровергли слухи об отказе от флагмана на будущий год В компании заявили, что в следующем году новый флагман планируется и отказываться от него производитель не собирался.

Гаджеты Гаджеты Первый складной смартфон Huawei выйдет на рынок под брендом Mate

Гаджеты Гаджеты Обновление флагмана OnePlus 6T улучшает срок службы батареи и камеру

Гаджеты Гаджеты Производитель смарт-часов Xiaomi готовит революционный продукт Под брендом Xiaomi будет выпущен еще один продукт, который относится к носимой электронике. Об этом рассказал представитель компании Huami.

Гаджеты Гаджеты Покупаем смартфоны с отличной скидкой Если вы давно хотели себе крутой смартфон, но не хватало на него денег, то сейчас самое время заняться выбором подходящей модели.

Гаджеты Гаджеты Представлена материнская плата MSI MEG X299 Creation