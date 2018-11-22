Гаджеты

Apple возобновила производство прошлогодних iPhone
News.ru
13:42

Корпорация Apple приняла решение восстановить производство смартфонов модели iPhone X, которые были представлены в прошлом году. Компания рассматривает данный шаг как способ увеличения продаж и рентабельности.
News.ru13:42

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Американская компания
Американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира - в Купертино, штат Калифорния. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. Является первой американской компанией, чья капитализация превысила 1,044 трлн долларов США. Это произошло во время торгов акциями компании 10 сентября 2018 года...
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