Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии ForbesРИА Новости 04:31

Американская компания Apple в девятый раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes. Как сообщает издание, стоимость торговой марки Apple оценивается в 205,5 миллиарда долларов — на 12% больше, чем в прошлом году.

Кино Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

Космос Работавший на SpaceX инженер арестован в США По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Здоровье Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе "Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Общество В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.

Политика Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.

Политика Путин вручил государственные награды в Кремле Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранным гражданам в Кремле.

Игры Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.

Армия и оружие Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Авто Уникальная Волга, которая заставляет обернуться Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.

Культура 62-летнему Тому Хэнксу отказались продавать пиво Хэнкс признался, что спорил на эту тему 20 минут, однако ему так и не удалось переубедить собеседниц.

Гаджеты Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.

Армия и оружие Боевики взяли в заложники группу военных на юге Сирии По данным издания, банда боевиков состоит из бывших членов вооруженных группировок, которые сдались САА на юге Сирии.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Политика Представитель НАТО потребовал от российских войск уйти из Крыма Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма, так как альянс не признает присоединение полуострова.

Хоккей Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.