Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира ForbesРБК 04:12
Журнал Forbes представил свой ежегодный список самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем первую позицию, в 2019 году его стоимость оценивается в $205,5 млн, что на 12% больше, чем в 2018 году. Бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше $200 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Хоккей
На ЧМ по хоккею сегодня пройдут четвертьфинальные матчи
Предстоящий матч начнется в 17:15 мск. Здесь же, в столице Словакии состоится матч сборных Чехии и Германии.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании
Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180
Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры
В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины
Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Общество
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Хоккей
Сын Криса Челиоса стал игроком «Куньлуня»
28-летний Челиос является сыном легендарного американского защитника Криса Челиоса. Прошедший сезон он провел в АХЛ.
Обновлено в 11:36
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Интернет
YouTube запустил чистку от шокирующего контента
Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Общество
Участникам Столыпинского форума представили макет камеры СИЗО
Макет камеры СИЗО представили в Москве на Столыпинском форуме, который проходит на территории МГИМО 22-23 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:51
Хоккей
Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены
Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Общество
Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала
Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Энергетика
Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах
Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться.
Обновлено в 06:56