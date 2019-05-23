Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира ForbesРБК 04:12

Журнал Forbes представил свой ежегодный список самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем первую позицию, в 2019 году его стоимость оценивается в $205,5 млн, что на 12% больше, чем в 2018 году. Бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше $200 млн.
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Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Forbes

ТАСС05:47

Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes

РИА Новости04:31

Бренд Apple девятый год подряд стал самым дорогостоящим по версии Forbes

Коммерсантъ04:29

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

РБК04:12

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Российская газета04:10

Apple стала первой компанией с оценкой бренда более $200 млрд

Rambler News Service02:11

Самые дорогие бренды мира 2019 года по версии Forbes

Forbes01:29
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
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На ЧМ по хоккею сегодня пройдут четвертьфинальные матчи

Предстоящий матч начнется в 17:15 мск. Здесь же, в столице Словакии состоится матч сборных Чехии и Германии.
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Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180

Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Политика

Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины

Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Общество

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР

В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Хоккей

Сын Криса Челиоса стал игроком «Куньлуня»

28-летний Челиос является сыном легендарного американского защитника Криса Челиоса. Прошедший сезон он провел в АХЛ.
Обновлено в 11:36
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Происшествия

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Обновлено в 12:39
Интернет

YouTube запустил чистку от шокирующего контента

Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Общество

Участникам Столыпинского форума представили макет камеры СИЗО

Макет камеры СИЗО представили в Москве на Столыпинском форуме, который проходит на территории МГИМО 22-23 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:51
Хоккей

Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены

Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Общество

Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы

Обновлено вчера в 11:00
Кино

Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала

Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Энергетика

Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах

Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться.
Обновлено в 06:56
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