Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира ForbesРБК 04:12
Журнал Forbes представил свой ежегодный список самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем первую позицию, в 2019 году его стоимость оценивается в $205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018-м. Бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше $200 млн.
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Общество
Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных
Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Общество
В Шарташском лесопарке начали строить велодорожку
Обновлено в 07:30
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней
21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Авто
Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE
На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
Политика
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Футбол
Бывший футболист «Спартака» объявил об уходе из «Базеля»
Центральный защитник «Базеля» Марек Сухи объявил об уходе из команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Обновлено в 07:13
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Иван Цецерский оставил пост главы Пскова
Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Политика
Газовая директива ЕС вступила в силу
Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Орловский суд оставил в силе приговор датскому иеговисту
Орловский областной суд отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация), гражданину Дании Деннису Кристенсену, осужденному за экстремизм.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера
Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24