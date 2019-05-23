Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира ForbesРБК 04:12
Журнал Forbes представил свой ежегодный список самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем первую позицию, в 2019 году его стоимость оценивается в $205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018-м. Бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше $200 млн.
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Экономика
«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США
Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в американском штате Денвер.
Обновлено в 04:58
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве Гиви в ДНР
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
СК начал проверку информации о насилии в отношении трех подростков на востоке столицы
Следователи проверяют информацию об инциденте на востоке столицы, в результате которого в отношении трех подростков было применено физическое насилие.
Обновлено в 04:27
Игры
Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой
Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева обнародовали дебютную песню своих детей
Павел Воля и Ляйсан Утяшева обнародовали дебютную песню своих детей Песня моментально стала вирусной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Игры
Вышел геймплейный трейлер The Sinking City
Обновлено в 03:06
Кино
Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»
Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа
Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Экономика
Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Футбол
Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
В Канаде обнаружен самый древний в мире гриб
До недавних пор самые древние окаменелые грибы были найдены в Шотландии, возраст которых составляет около 450 миллионов лет.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58