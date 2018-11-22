Гаджеты

Apple вернет в продажу смартфоны iPhone X
АМИТЕЛ
10:57

Предполагается, что iPhone X вернется лишь в отдельных регионах, где падение продаж является особенно сильным. Канал напоминает, что информация о iPhone X, SE и 6s пропала с сайта Apple после осенней презентации новых устройств.
АМИТЕЛ10:57

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Apple вернет в продажу смартфоны iPhone X

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