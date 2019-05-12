Политика
Apple устранила неточность в отображении Крыма на картахГазета.Ru 04:31
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
Обновлено вчера в 22:07
Музыка
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом
Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Политика
Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг храма в Екатеринбурге
Уральский полпред Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, пишет Znak.com.
Обновлено в 07:13
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича
Отмечается, что стамбульский клуб уже сделал предложение «Эвертону» о годичной аренде Влашича. Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
Обновлено в 03:11
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса
Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.
Обновлено в 07:43
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Политика
Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает 18 автомобилей
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Москва хотела бы, чтобы Киев обеспечил права национальных меньшинств, в том числе и русскоязычного населения, но пока этого не видно.
Обновлено в 05:22
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29