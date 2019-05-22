Политика

Apple исправила принадлежность Крыма в «Картах»ТК Звезда 07:26

Несмотря на исправление ошибки в сервисе «Карты», вопросы по-прежнему остаются актуальными в отношении другой программы компании - «Погода». Американская компания Apple устранила неисправность в приложении «Карты». Речь идет о неверном указании территориальной принадлежности Крыма.
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Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах

RT на русском06:51

Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах

Krym.News04:17

Apple устранила проблемы с отображением Крыма на картах

ТАСС04:18

Apple сделала Крым российским в приложении «Карты»

Телеканал 360°04:14

Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении «Карты»

Интерфакс04:12

Apple исправила некорректное отображение Крыма на картах

Известия04:09

Apple пообещала устранить проблему с отображением Крыма в «Погоде»

РИА Новости04:20
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Энергетика

Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 10:39
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Обновлено в 05:52
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Эксклюзив! Андрей Чадов впервые прокомментировал слухи о своей свадьбе

Обновлено в 08:00
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Экс-форвард «Торонто» и «Рейнджерс» Холланд перешёл в «Автомобилист»

Обновлено в 07:47
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Интернет

Tor выпустил стабильную версию браузера для Android

Первые версии анонимного браузера Tor появились в Google Play еще в сентября 2018 года, но долгое время компания не могла добиться стабильной работы приложения, но последняя его версия оказалось достаточно надежной.
Обновлено в 09:08
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Технологии

Сбербанк тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты

Некоторые клиенты получили возможность отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась подробностями родов

Посол чемпионата мира по футболу 2018 и модель Виктория Лопырева, впервые ставшая матерью в феврале текущего года, решила поделиться с поклонниками подробностями родов.
Обновлено в 03:48
Политика

На Украине подготовили законопроект об импичменте

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
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