Apple устранила неточность в отображении Крыма на картахГазета.Ru 04:31

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты". Об этом сообщает РИА "Новости".

Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах

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