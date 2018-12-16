Гаджеты
В Окружной суд Северной Калифорнии поступил иск к компании Apple, которую истцы обвинили в завышении характеристик экранов на смартфонах iPhone X. В заявлении, которое приводит CNET, говорится, что компания заявила 5, 8-дюймовый экран, однако реальная цифра составляет всего 5.6875 дюйма.
News.ruвчера в 21:26
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