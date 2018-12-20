30 ноября китайский суд, в связи с нарушением двух патентов, предварительно постановил запрет продаж iPhone 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. После этого Qualcomm потребовала также запретить китайские продажи iPhone Xs, Xs Max и Xr.

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