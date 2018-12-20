Гаджеты
Qualcomm запретила продажу iPhone в Германии
Qualcomm запретила продажу iPhone в ГерманииMobiDevicesвчера в 14:21
30 ноября китайский суд, в связи с нарушением двух патентов, предварительно постановил запрет продаж iPhone 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. После этого Qualcomm потребовала также запретить китайские продажи iPhone Xs, Xs Max и Xr.
MobiDevicesвчера в 14:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон Galaxy S10 Edge
Сообщается, что младшая 5,8-дюймовая модель в серии получит название Galaxy S10 Lite, а старшая 6,4-дюймовая – Galaxy S10+.
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты
В России появится платежная система Huawei Pay
Система бесконтактной оплаты Huawei Pay станет доступна в России уже в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 14:22
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z5 Pro оказался мощнее iPhone XS в тестах AnTuTu
Эксперты протестировали на популярном бенчмарке с названием AnTuTu смартфон Lenovo Z5 Pro, оказавшийся мощнее флагмана iPhone XS.
Обновлено вчера в 08:41
Гаджеты
Xiaomi выпустила компактный фотопринтер по цене $72
Обновлено вчера в 05:39
Гаджеты
Apple признала, что покупателям могут достаться погнутые iPad Pro
Велч отнес устройство в сервисный центр Apple: после диагностики ему дали новый iPad Pro, который оказался погнутым уже в коробке.
Обновлено вчера в 08:37
Гаджеты
В WhatsApp появилась новая опция для звонков
В WhatsApp стало проще звонить. В новой версии мессенджера упросили возможность управления групповыми звонками.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Россияне начали голосовать за «Лучший гаджет-2018»
Как сообщает "Российская газета", результаты конкурса "Лучший гаджет" станут известны 31 января 2019 года, в день окончания голосования.
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты
В телевизорах Samsung появится голосовой помощник Google Assistant
Как пишет источник, компания Samsung хочет расширить возможности взаимодействия со своими ТВ при помощи голоса, для чего в телевизоры модельного года 2019 будет внедрен голосовой помощник Google Assistant.
Обновлено в 00:16
Гаджеты
В Microsoft представили открытый вариант UEFI
По словам разработчиков, Project Mu включает в себя функции повышения безопасности за счёт удаления устаревшего или неактуального кода (так называемое уменьшение области атак), поддержку высокопроизводительной загрузки, современное меню BIOS, безопасное управление настройками UEFI, набор тестов и инструментов для анализа и оптимизации UEFI.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
DxOMark оценил камеру OnePlus 6T выше iPhone X
В общем рейтинге камерофонов смартфон занимает 11 место, опережая прошлогодний флагман iPhone X на один балл.
Обновлено вчера в 09:45
Гаджеты
Tesoro анонсирует продажи клавиатуры Gram MX One
Сегодня компания Tesoro объявила о выпуске клавиатуры Gram MX One.
Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты
В Сети показали кнопочный телефон на Windows 10
В целом, если коснутся технических характеристик Microsoft RM-1182, то это действительно финский кнопочный телефон только с оболочкой похожей на мобильную ОС Windows.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты
Смартфон Meitu V7 первым в мире получит тройную фронтальную камеру
Аппарат получит 6,21-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2248:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ встроенной флэш-памяти, тройную фронтальную камеру на 8, 12 и 20 Мп, сдвоенную основную камеру с датчиками на 8 и 12 Мп, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 9.0.
Обновлено вчера в 07:57
Гаджеты
Nokia сертифицировала смартфон с пятью камерами
Смартфон Nokia 9 PureView прошел сертификацию некоммерческой организации Bluetooth Special Interest Group.
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты
В продажу поступила самая дорогая внешняя видеокарта Blackmagic для компьютеров Apple Mac
Обновлено вчера в 14:51