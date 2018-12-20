Гаджеты

В Германии Apple проиграла Qualcomm судебное дело о деталях iPhone
РБК
12:29

Окружной суд в Мюнхене постановил, что Apple нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm, сообщает Bild. Если американская компания не обжалует решение суда в вышестоящей инстанции или проиграет апелляцию, из продажи в Германии могут пропасть iPhone 7 и iPhone 8.
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