Экономика
Apple стал самым дорогим брендом в мире по версии ForbesRuNews24.ru вчера в 05:39
В 2019 году стоимость торговой марки Apple оценивается в 205,5 млрд долларов. Это на 12% больше, чем в предыдущем году. Второе место заняла компания Google (167,7 млрд долларов).
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Наука
Врачи смогли подобрать лекарство онкобольному с помощью мух-дрозофил
Медицинские работники смогли подобрать специальное лекарство онкобольному за счет мух-дрозофил, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок
Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
В 1/2 финала Финляндия сыграет с Россией, которая ранее сегодня обыграла США. Во втором полуфинале встретятся Чехия и Канада.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства
Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Пермском крае загорелся газопровод
Обновлено в 00:59
Политика
США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран
Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши
Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено вчера в 14:12
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Политика
Депутаты Госдумы в Крыму изучат опыт передовых IT-компаний
Как отметил Володин, один из приоритетов работы Госдумы — развитие цифровой экономики.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Политика
Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 20:48
Космос
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Авто
Mitsubishi Outlander стал доступнее в кредит
Обновлено в 02:24