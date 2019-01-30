Экономика

Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибылиВедомости вчера в 17:43

Финансовые показатели компании снизились из-за слабых продаж iPhone, отмечается в отчетности. The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в праздничном первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
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