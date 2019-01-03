Экономика
Глава корпорации Apple Тим Кук рассказал в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж Iphone. Основной причиной названа торговая война США с Китаем. В послании инвесторам указывается, что Apple в последнем квартале 2018 года может рассчитывать на доход в $84 млрд.
News.ru02 января в 19:05
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Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряжённость между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.
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Глава Apple заявил о снижении прогноза выручки компании из-за трений между США и КНР
ТАСС02 января в 19:15
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Goal No. 30 has been reached — @ovi8's 14th season hitting the mark. pic.twitter.com/oRGSlYJfoT — NHL (@NHL) 4 января 2019 г. Таким образом, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в 14 регулярных чемпионатах НХЛ не менее 30 раз поражал ворота соперника.
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