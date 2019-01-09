с чего всё началось

Американская компания Apple сократит производство новых моделей iPhone в первом квартале 2019 года, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. По информации СМИ, корпорация просила своих поставщиков уменьшить производство новых моделей смартфонов на 10% с января по март.

Финансы Финансы Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.

Энергетика Энергетика ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

Финансы Финансы Рубль упал после значительного роста в начале года Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.

Энергетика Энергетика Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

Экономика Экономика В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщает пресс-служба ФТС.

Экономика Экономика Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики США на 2019 год на уровне 2,5%, но снизил его на 2020 год на 0,3 п.п. - до 1,7%. В 2021 году предполагается ослабление подъема до 1,6%.

Энергетика Энергетика Бензин заметно подорожал на бирже Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.

Экономика Экономика В России начали действовать новые тарифы ОСАГО Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.

Экономика Экономика Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.

Экономика Экономика Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.

Экономика Экономика Дочерняя компания МТС купила облачного провайдера за 2,5 млрд рублей Голландская дочерняя компания МТС - Vostok Mobile B.V. - приобрела у частных инвесторов 100% облачного провайдера "ИТ-Град 1 Клауд" за 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МТС.