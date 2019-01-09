Экономика
Apple сократит производство новых моделей iPhone
Apple сократит производство новых моделей iPhoneФАН05:44
Американская компания Apple сократит производство новых моделей iPhone в первом квартале 2019 года, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. По информации СМИ, корпорация просила своих поставщиков уменьшить производство новых моделей смартфонов на 10% с января по март.
ФАН05:44
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Apple попросила своих поставщиков замедлить производство новых моделей iPhone, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на собственные источники в компании.Коммерсантъ04:05
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