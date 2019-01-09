с чего всё началось

Американская компания Apple сократит производство новых моделей iPhone в первом квартале 2019 года, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. По информации СМИ, корпорация просила своих поставщиков уменьшить производство новых моделей смартфонов на 10% с января по март.

Политика Политика Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов Анатолий Лукьянов стал известен широкой публике весной-летом 1989 года, когда появился в президиуме Первого съезда народных депутатов СССР рядом с Михаилом Горбачевым, на тот момент генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Верховного совета СССР.

Политика Политика В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.

Финансы Финансы Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах

Происшествия Происшествия На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.

Энергетика Энергетика Нефть Brent подорожала более чем на 5% Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Происшествия Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.

Происшествия Происшествия В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому» Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.

Происшествия Происшествия В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Автоспорт Автоспорт Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар» Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

Технологии Технологии Компания IBM представила квантовый компьютер На проходящей в американском Лас-Вегасе крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM представила квантовый компьютер IBM Q System One.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО вступили в силу В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.

Общество Общество Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.

Политика Политика Томос об украинской церкви подписали все члены Синода Константинополя

Происшествия Происшествия Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса Лыжник из Москвы погиб 9 января на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Политика Политика Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Политика Политика Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.

Энергетика Энергетика ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.

Политика Политика Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Энергетика Энергетика В России вновь выросли цены на бензин В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.

Происшествия Происшествия Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.

Спорт Спорт Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

Экономика Экономика «Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).