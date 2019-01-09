с чего всё началось

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники. Как отмечает издание, это уже второй раз за два месяца, когда Apple сократила планы по производству своих флагманских устройств.

Экономика Экономика В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО 9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Подольске задержали подозреваемого в убийстве полицейского Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос к следователю, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Московской области.

Политика Политика Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.

Происшествия Происшествия На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.

Политика Политика Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.

Финансы Финансы ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Энергетика Энергетика В России вновь выросли цены на бензин С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.

Экономика Экономика Apple сократит производство новых iPhone Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.

Политика Политика США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2» Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Политика Политика Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.

Политика Политика Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.

Политика Политика Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США Как отметил глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак, если приостановка работы правительства США продлится до 1 марта и через несколько месяцев появится проблема потолка государственного долга, агентство может быть вынуждено "задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет", а также о том, "совместимо ли все это" с рейтингом AAA.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

Экономика Экономика Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.

Экономика Экономика «Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).

Экономика Экономика Польша попала в зависимость от российского угля

Происшествия Происшествия В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря.

Происшествия Происшествия Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом В частном доме в подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо.

Происшествия Происшествия В Ярославле задержали жаловавшегося на пытки в колонии Бывший заключенный Руслан Вахапов, один из жаловавшихся на пытки в исправительной колонии в Ярославле, задержан, сообщила в Facebook глава фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова.

Происшествия Происшествия Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

ЖКХ ЖКХ Российские дети покатались с горки из заледеневших фекалий По информации издания, 29 декабря нечистоты потекли по улице вниз к частным коттеджам, затем дорога обледенела, и дети принялись кататься с образовавшейся «горки».

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.

Экономика Экономика Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил российский танк Т-90С Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.

Политика Политика Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Происшествия Происшествия В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.

Происшествия Происшествия Хакера из группировки «Шалтай-Болтай» освободили условно-досрочно Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Политика Политика США исключили размещение войск на Курилах США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии.

Происшествия Происшествия Беспилотная Tesla сбила в Лас-Вегасе российского робота