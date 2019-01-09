Экономика
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники. Как отмечает издание, это уже второй раз за два месяца, когда Apple сократила планы по производству своих флагманских устройств.
Известия03:52
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с чего всё началось
Apple попросила своих поставщиков замедлить производство новых моделей iPhone, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на собственные источники в компании.Коммерсантъ04:05
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Обновлено в 08:22
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
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Обновлено вчера в 20:57
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
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Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
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Обновлено вчера в 22:50
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:42
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Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете
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