Экономика
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники. Как отмечает издание, это уже второй раз за два месяца, когда Apple сократила планы по производству своих флагманских устройств.
Известия03:52
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с чего всё началось
Apple попросила своих поставщиков замедлить производство новых моделей iPhone, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на собственные источники в компании.Коммерсантъ04:05
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