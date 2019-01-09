Экономика
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники. Как отмечает издание, это уже второй раз за два месяца, когда Apple сократила планы по производству своих флагманских устройств.
Известия03:52
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Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
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Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах
Тринадцатилетняя девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи.
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Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
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В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
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Песков: Россия достигла понимания с WADA
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 04:39
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
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Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Обновлено в 05:49
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По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину
В МИД России, комментируя возможность обмена Уилана, подчеркнули, что задержанному ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обмене невозможно.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
США исключили размещение войск на Курилах
Обновлено в 04:38
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.
Обновлено в 05:18
Происшествия
На курорте в Камбодже погибли двое россиян
В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта
Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель
Обновлено в 05:20
Экономика
Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни «Усадьба Дивноморское»
Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил изданию, что партнером Тимченко по "Усадьбе Дивноморское" стал именно Колбин-младший.
Обновлено в 02:59
Политика
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Опрокинувшийся в Оренбуржье поезд вез алкогольную продукцию и цемент
Грузовой поезд, вагоны которого сошли с рельсов и опрокинулись в Оренбургской области, был гружен алкогольной продукцией, цементом и цинком, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:27
Происшествия
DM: в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил российского робота
Беспилотный автомобиль американского производителя электрокаров Tesla "задавил" рекламного робота российской компании Promobot.
Обновлено в 02:48
Энергетика
В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо
Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Югре охотник принял сына за лося и застрелил его
Обновлено в 05:14
Общество
В Госдуме предложили гулять новогодние праздники в любое время
Жителям России могут разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время года, а вместо этого выходить на работу 1 января.
Обновлено в 03:42
Космос
Спутник NASA обнаружил экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Исследователи космоса отметили, что космическим аппаратом TESS, принадлежащим «НАСА», была обнаружена новая экзопланета, находящаяся за границами Солнечной системы.
Обновлено в 03:12
Политика
Песков: ослабление санкций США носит точечный характер
Представитель Кремля подчеркнул, что в США сейчас «ведётся кропотливая работа», но в Вашингтоне очень много недружественных проявлений по отношению к России.
Обновлено в 04:53