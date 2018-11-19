Гаджеты
Отмечается, что спрос на новые модели ниже, чем предполагалось. Также Apple решил делать больше новых моделей, но предсказывать нужное число компонентов и аппаратов стало сложнее. Так, в конце прошлого месяца компания скорректировала план производства iPhone XR, уменьшив его на треть.
Российская газета12:07
с чего всё началось
Причиной, по данным The Wall Street Journal, стал низкий спрос у покупателей, а также слишком большое количество новинок, что вызвало затруднение в реальных оценках емкости рынка.Телеканал 360°16:15
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