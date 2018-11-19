с чего всё началось

Американская корпорация Apple сократила производство моделей, презентованных в сентябре этого года, — XS, XS Max, XR. Это связано с более низким спросом, чем ожидалось.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi начала выпускать смартфоны под новым брендом Поступило официальное о том, что компания Xiaomi подписала договор с Meitu на использование его бренда.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом показали на рендере

Гаджеты Гаджеты Xiaomi выпустила беспроводную колонку за 650 рублей

Гаджеты Гаджеты Обновление для Windows 10 принесло проблемы для пользователей iCloud Разработчики компаний уже решают возникшую проблему с Windows 10 и iCloud, но когда сервис заработает на операционной системе пока не сообщается.

Гаджеты Гаджеты Часовщикам приходится конкурировать с Apple Во время прошлогоднего праздничного сезона продажи Apple Watch впервые оказались выше продаж швейцарских часов.

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон Nubia набрал более 9000 баллов в Geekbench В однопоточном тесте Geekbench аппарат набрал 2375 баллов, а при использовании всех ядер результат превысил 9000 баллов.

Гаджеты Гаджеты Анонсирован монитор бизнес-класса BenQ BL2381T из серии Eye Care

Гаджеты Гаджеты Сверхбыстрый накопитель Samsung Portable SSD X5 сегодня выходит в РФ В России стартовали продажи Samsung Portable SSD X5.

Гаджеты Гаджеты В Xiaomi объяснили причину мерцающего экрана в смартфоне Mi Mix 2S

Гаджеты Гаджеты На фото показались новые наушники Apple AirPods 2 В Сети на снимках засветились новые наушники версии Apple AirPods 2. Китайские источники также продемонстрировали зарядные чехлы для будущих беспроводных устройств корпорации Apple.

Гаджеты Гаджеты Корпус Xigmatek Zest вмещает платы E-ATX Материалом передней и левой боковой панели корпуса Xigmatek Zest служит закаленное стекло.

Гаджеты Гаджеты Пользователям WhatsApp нанесли подлый удар в спину Сегодня, 19 ноября 2019 года, любителям стикеров в WhatsApp нанесли подлый удар в спину, а сделала это компания Apple.

Гаджеты Гаджеты Планшет Google Pixel Slate может появиться в продаже раньше срока