Гаджеты

Apple сократила выпуск трех новых моделей iPhone
Реальное время
17:32

Американская корпорация Apple сократила производство моделей, презентованных в сентябре этого года, — XS, XS Max, XR. Это связано с более низким спросом, чем ожидалось.
Реальное время17:32
с чего всё началось
Причиной, по данным The Wall Street Journal
, стал низкий спрос у покупателей, а также слишком большое количество новинок, что вызвало затруднение в реальных оценках емкости рынка.
Телеканал 360°16:15

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«Apple утратила гуманизм». Что вызвало сокращение производства iPhone

Телеканал 360°16:15

Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone

Российская газета12:07

WSJ: Apple сократила производство трех новых iPhone

Газета.Ru12:49

Apple снова сократила выпуск новых iPhone

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WSJ: Apple сократила выпуск всех новых моделей iPhone

Ведомости09:18

WSJ узнала о сокращении выпуска трех новых моделей iPhone

РБК08:15

WSJ: Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone

ТАСС06:59

Apple сокращает производство iPhone Xs и Xr

MobiDevices11:13
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