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Apple сократила выпуск трех новых моделей iPhone
Apple сократила выпуск трех новых моделей iPhoneРеальное время17:32
Американская корпорация Apple сократила производство моделей, презентованных в сентябре этого года, — XS, XS Max, XR. Это связано с более низким спросом, чем ожидалось.
Реальное время17:32
с чего всё началось
Причиной, по данным The Wall Street Journal, стал низкий спрос у покупателей, а также слишком большое количество новинок, что вызвало затруднение в реальных оценках емкости рынка.Телеканал 360°16:15
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