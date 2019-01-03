Ранее Apple ожидала, что выручка компании за первый квартал 2019 года составит от $89 до $93 млрд. Одной из главных причин для такого пересмотра Кук называет проблемы с продажами iPhone на развивающихся рынках, и в первую очередь — в Китае.

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Экономика Экономика Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Политика Политика Трамп заявил, что приостановка работы правительства может затянуться Президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме, заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства продлится столько, сколько понадобится, хотя это может продолжаться долгое время.

Происшествия Происшествия Число погибших в Магнитогорске возросло до 33 Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Происшествия В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.

Хоккей Хоккей Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ

Происшествия Происшествия Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.

Политика Политика Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия Происшествия Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.

Политика Политика Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Космос Космос Космические корабли «Союз» побьют рекорды в 2019 году

Политика Политика Провайдер прекратил вещание NewsOne из-за претензий властей Украины Украинский провайдер «Ланет» прекратил вещание телеканала NewsOne за нарушение законодательства. Об этом сообщается на сайте провайдера.

Гаджеты Гаджеты Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Политика Политика Посол США посетил задержанного в Москве американца Посол США в России Джон Хантсман лично посетил американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.

Происшествия Происшествия Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.

Происшествия Происшествия «Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: террористы захватили город Дарат Изза на севере САР Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ) захватили сирийский город Дарат Изза и ряд других населенных пунктов, выбив с их территории группировки «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», сообщает телеканал Al Mayadeen.

Футбол Футбол Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

Автоспорт Автоспорт Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.