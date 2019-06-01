Гаджеты
Apple собирается отказаться от iTunesРеальное время вчера в 21:32
Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Об этом объявят на мероприятии для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, которое пройдет 3—7 июня в США. Как сообщает Bloomberg, сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров
КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил в субботу по телефону премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Барселоной» может состояться 1 августа
Товарищески футбольный матч между петербургским "Зенитом" и испанской "Барселоной" может пройти в России 1 августа, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:05
Музыка
Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью
Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
Обновлено 30 мая в 23:37
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Политика
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы
Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
Технологии
Мужчина внес взнос за квартиру мелочью, которую привез в 19-литровых бутылях
Обновлено в 06:38
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Авто
Чем опасна ночевка на АЗС по дороге на юг?
Фото: ru.freeimages.com Автор: mike mays Многие автомобилисты этим летом отправятся на юг на машине. Дорога предстоит не ближняя, пробочная.
Обновлено в 02:00
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Медведев высказался об отношениях России и Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.
Обновлено в 05:34
Единоборства
Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году
Обновлено в 02:34
Политика
Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
РФ не планирует вводить визовый режим для граждан Узбекистана, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:48
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Обновлено в 03:36