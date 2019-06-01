Гаджеты

Apple собирается отказаться от iTunesРеальное время вчера в 21:32

Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Об этом объявят на мероприятии для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, которое пройдет 3—7 июня в США. Как сообщает Bloomberg, сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов.
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Bloomberg: Apple намерена отказаться от iTunes

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