Гаджеты

Apple собирается отказаться от iTunesРеальное время вчера в 21:32

Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Об этом объявят на мероприятии для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, которое пройдет 3—7 июня в США. Как сообщает Bloomberg, сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов.
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Bloomberg: Apple намерена отказаться от iTunes

RT на русском00:59

Apple намерена отказаться от iTunes

ФАНвчера в 21:07

Apple намерена отказаться от iTunes

Lenta.ruвчера в 23:05

Apple решила отказаться от iTunes, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:36

Bloomberg узнал о планах Apple заменить iTunes тремя разными приложениями

РБК00:02

Apple решила отказаться от iTunes

Известиявчера в 18:04

Apple может полностью отказаться от iTunes

News.ruвчера в 11:02
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Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Экономика

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Путешествия

Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли с отравлением в петербургской больнице

В Петербурге госпитализировали школьницу 2004 года рождения с отравлением наркотиком. Как оказалось, девочка считалась пропавшей без вести.
Обновлено в 02:13
Общество

Какие законы вступят в силу с 1 июня в России

С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика

Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров

КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Политика

Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с 44-м днём рождения.
Обновлено в 05:32
Единоборства

Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году

Обновлено в 02:34
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17

Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»

Обновлено в 05:25
Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
Обновлено вчера в 15:06
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Культура

В российском посольстве в Вашингтоне провели Пушкинский бал

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале

Обновлено в 05:07
Экономика

НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ расследует новое дело по ЮКОСу.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
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