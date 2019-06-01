Гаджеты
Apple собирается отказаться от iTunesРеальное время вчера в 21:32
Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Об этом объявят на мероприятии для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, которое пройдет 3—7 июня в США. Как сообщает Bloomberg, сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов.
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Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли с отравлением в петербургской больнице
В Петербурге госпитализировали школьницу 2004 года рождения с отравлением наркотиком. Как оказалось, девочка считалась пропавшей без вести.
Обновлено в 02:13
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика
Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров
КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Политика
Путин поздравил Пашиняна с днём рождения
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с 44-м днём рождения.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году
Обновлено в 02:34
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
Обновлено в 05:25
Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
Обновлено вчера в 15:06
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Культура
В российском посольстве в Вашингтоне провели Пушкинский бал
Обновлено в 04:52
Экономика
НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ расследует новое дело по ЮКОСу.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51