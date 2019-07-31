Экономика

Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhoneРБК 04:33

По подсчетам Reuters, айфоны опустились ниже половины продаж компании впервые за последние семь лет. Выручка в прошедшем квартале составила $53,8 млрд, из них $25,9 пришлись на iPhone. Продажи устройств в целом у Apple тоже уменьшились — с $43 млрд до $42,3 млрд.
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Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhone

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