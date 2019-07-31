Экономика
Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhoneРБК 04:33
По подсчетам Reuters, айфоны опустились ниже половины продаж компании впервые за последние семь лет. Выручка в прошедшем квартале составила $53,8 млрд, из них $25,9 пришлись на iPhone. Продажи устройств в целом у Apple тоже уменьшились — с $43 млрд до $42,3 млрд.
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Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Хоккей
Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»
Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 04:28
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Общество
Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах
Обновлено в 04:28
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Обновлено в 05:06
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 млн га
В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59
Авто
Тюнеры показали «заряженную» версию хэтчбека VW Polo GTI
Немецкая компания Siemoneit Racing решила доработать стандартную «заряженную» версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI.
Обновлено в 03:21
Политика
Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».
Обновлено 29 июля в 17:34
Гаджеты
Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты
В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Футбол
Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 04:40
Кино
Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек
Под Тюменью два человека погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме. Такие данные СМИ сообщил источник в службе скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:13