По подсчетам Reuters, айфоны опустились ниже половины продаж компании впервые за последние семь лет. Выручка в прошедшем квартале составила $53,8 млрд, из них $25,9 пришлись на iPhone. Продажи устройств в целом у Apple тоже уменьшились — с $43 млрд до $42,3 млрд.

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.

Здоровье Укусы обнаруженных во Флориде комаров вызывают смертельный отек мозга Департамент штата Флориды обеспокоен смертельным вирусом, который распространился на их территории из-за комаров.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Экономика Прожиточный минимум российских пенсионеров пересчитают по-новому Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Гаджеты Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20 Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.

Здоровье Медики назвали первый признак алкоголизма Врачи установили первый признак развития у человека алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание MedikForum.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019 Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Шоу-бизнес «Злобные ведьмы»: Гузееву распекли за странный наряд На Ларису Гузееву опять напали хейтеры. На этот раз недовольство публики вызвал наряд телеведущей "Давай поженимся".

Кино Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

Гаджеты G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800 Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Футбол «Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны» Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.

Интернет Microsoft может улучшить Windows 10 Pro для компьютерных энтузиастов В своё время ходили слухи, что Microsoft готовит сборку Windows 10 Home Ultra для энтузиастов.