Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареиРБК 01:37

с чего всё началось

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи. Сообщение размещено на сайте компании.

Футбол Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».

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Политика Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

Кино Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.

Происшествия Строительный мусор загорелся у храма в Москве Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Наука Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.

Политика КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады законным На Украине Конституционный суд признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады, а также о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Гаджеты Представлен телефон Energizer E12 за 12 евро Сетевые источники сообщают о скором выходе телефона Energizer E12, который будет стоить всего 12 евро.

Общество Ижевск стал городом с самыми дешёвыми ценами платьев на выпускной Самые дорогие наряды продают в Воронеже Аналитики портала "Авито" изучили спрос и предложение на выпускные платья в России.

Происшествия Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.

Авто Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.

Политика Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Общество Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам 100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.

Театры Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.

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