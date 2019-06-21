Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареиРБК 01:37

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи. Сообщение размещено на сайте компании.
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с чего всё началось
Представители Apple предложили владельцам компьютеров ввести их серийные номера в представленной на сайте
 форме, чтобы узнать, исправны ли имеющиеся у них устройства.
ТАСС03:54

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Apple срочно отзывает часть ноутбуков из-за угрозы возгорания

Газета.Ru04:40

Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями

Ведомостивчера в 22:16

Apple отзывает часть MacBook Pro из-за возможного возгорания батареи

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Apple отзывает MacBook Pro поколения 2015–2017 годов из-за риска возгорания батареи

Коммерсантъ03:30

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

РБК01:37

Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за потенциально опасной неисправности батареи

ТАСС03:54

Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями

РИА Новостивчера в 21:30
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Футбол

Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом

Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».
Обновлено в 03:49
Политика

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Происшествия

На газоперерабатывающем заводе в Филадельфии прогремел взрыв

Обновлено в 05:46
Политика

Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 06:03
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Япония выразила протест России из-за инцидента с Ту-95МС

Обновлено в 04:51
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады законным

На Украине Конституционный суд признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады, а также о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Гаджеты

Представлен телефон Energizer E12 за 12 евро

Сетевые источники сообщают о скором выходе телефона Energizer E12, который будет стоить всего 12 евро.
Обновлено в 02:27
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Общество

Ижевск стал городом с самыми дешёвыми ценами платьев на выпускной

Самые дорогие наряды продают в Воронеже Аналитики портала "Авито" изучили спрос и предложение на выпускные платья в России.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Авто

Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн

Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 05:27
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Общество

Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ

Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Спорт

Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Оюб Титиев после освобождения из колонии отказался работать в Чечне

Обновлено в 04:12
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
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