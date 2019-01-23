Гаджеты

Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствийЭкономика сегодня вчера в 12:38

Американская компания Apple заявила о необходимости иметь при себе iPhone во время цунами, засухи, и других стихийных бедствий.
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В Apple заявили о необходимости иметь iPhone на случай цунами и урагана

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Apple спасет человечество во время апокалипсиса за $2,3 млрд?

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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

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УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием

В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
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Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

Работа некоторых государственных сайтов окажется под угрозой после 1 февраля из-за глобального обновления протокола системы доменных имен.
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Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

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Во время затмения на Луну упал метеорит

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Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе

Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Жителям Киева из-за высоких тарифов пришлось греться кирпичами

Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

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Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено вчера в 18:46
Наука

Пять клонированных приматов родились в Китае

Пять клонированных обезьян родились в Китае. Все они имеют одинаковое генетическое заболевание.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщил в минувшую среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве

Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56
Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы

Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии

Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 19:15
Интернет

Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Тигра Амура собираются навсегда разлучить с козлом Тимуром

Тигра Амура, который нарушил законы природы, не стал есть козла Тимура, а подружился с парнокопытным, власти Хабаровского края собираются передать в Краснодарский край, в «Парк Тигров».
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение российской армии

На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Захарова прокомментировала позицию Запада относительно Венесуэлы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношение Запада к происходящим беспорядкам в Венесуэле является прямой характеристикой его внешней политики.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты

Xiaomi показала свой первый складной смартфон с гибким экраном

20 февраля свой первый смартфон с гибким экраном покажет Samsung. Ранее подобный аппарат продемонстрировала китайская компания Royole.
Обновлено вчера в 03:45
Здоровье

Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах

В Ростуризме призвали туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и необходимости использования индивидуальных средств защиты.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на магистральном теплопроводе.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
Обновлено вчера в 15:38
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