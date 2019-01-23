Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствийЭкономика сегодня вчера в 12:38

Американская компания Apple заявила о необходимости иметь при себе iPhone во время цунами, засухи, и других стихийных бедствий.

Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствий

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