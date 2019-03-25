У Apple появится собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru 13:56

Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.

Политика В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Авто Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 4% Объем выпуска автомобилей в феврале составил 32,1 тысячи автомобилей, что на 5% больше, чем в феврале прошлого года.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Космос Названа стоимость российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» Создание и первый запуск российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 740 миллиардов рублей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Происшествия В Самаре двенадцать человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара По данным ведомства, возгорание произошло на улице Самарской в Ленинском районе города, горел двухэтажный жилой дом.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Технологии Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора Российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного сотового оператора. Запуск запланирован на 1 апреля.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия Капитан Минобороны ранил ножом российского подростка и избежал ареста Капитан Сергиево-Посадского военного гарнизона ранил ножом 15-летнего подростка в Ярославле и был отпущен следователем без предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

Финансы Слабая экономика помогла золоту Цены и активы профильных фондов растут на опасениях инвесторов В понедельник котировки золота на мировом рынке обновили четырехнедельный максимум, поднявшись выше отметки $1320 за тройскую унцию.

Политика В Венесуэле случился новый блэкаут Отключение электроэнергии, причины которого пока не называются, затронуло 16 штатов страны.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Общество Сельским пенсионерам предложили увеличить выплаты Согласно внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту, граждане, имеющие общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, получат право на повышенную фиксированную выплату вне зависимости от места жительства.

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Экономика Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса Один из документов касается станций Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» и продлевает действие контракта до 25 декабря 2019 года.

Общество Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Политика Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.

Политика Порошенко подаст в суд на телеканал Коломойского «1+1» Подать в суд на канал «1+1» за распространение дезинформации, наносящей ущерб чести и достоинству, решил президент Украины Петр Порошенко.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Политика Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.