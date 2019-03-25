Игры
У Apple появится собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru 13:56
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика
В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено в 21:16
Авто
Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 4%
Объем выпуска автомобилей в феврале составил 32,1 тысячи автомобилей, что на 5% больше, чем в феврале прошлого года.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 18:46
Космос
Названа стоимость российской сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Создание и первый запуск российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 740 миллиардов рублей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Самаре двенадцать человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара
По данным ведомства, возгорание произошло на улице Самарской в Ленинском районе города, горел двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 16:37
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Технологии
Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного сотового оператора. Запуск запланирован на 1 апреля.
Обновлено в 15:45
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Капитан Минобороны ранил ножом российского подростка и избежал ареста
Капитан Сергиево-Посадского военного гарнизона ранил ножом 15-летнего подростка в Ярославле и был отпущен следователем без предъявления обвинения и избрания меры пресечения.
Обновлено в 10:33
Финансы
Слабая экономика помогла золоту
Цены и активы профильных фондов растут на опасениях инвесторов В понедельник котировки золота на мировом рынке обновили четырехнедельный максимум, поднявшись выше отметки $1320 за тройскую унцию.
Обновлено в 14:44
Политика
В Венесуэле случился новый блэкаут
Отключение электроэнергии, причины которого пока не называются, затронуло 16 штатов страны.
Обновлено в 19:06
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Общество
Сельским пенсионерам предложили увеличить выплаты
Согласно внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту, граждане, имеющие общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, получат право на повышенную фиксированную выплату вне зависимости от места жительства.
Обновлено в 05:20
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Экономика
Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса
Один из документов касается станций Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» и продлевает действие контракта до 25 декабря 2019 года.
Обновлено в 14:41
Общество
Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards
Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".
Обновлено в 20:44
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:28
Космос
Сенсация из NASA: по Луне течет вода
Обновлено в 11:45
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко подаст в суд на телеканал Коломойского «1+1»
Подать в суд на канал «1+1» за распространение дезинформации, наносящей ущерб чести и достоинству, решил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 17:02
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено в 22:10