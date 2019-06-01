Гаджеты

Apple решила отказаться от iTunesИзвестия вчера в 18:04

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Медиаплеер заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15, пишет Bloomberg. Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.
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Bloomberg: Apple намерена отказаться от iTunes

RT на русском00:59

Bloomberg узнал о планах Apple заменить iTunes тремя разными приложениями

РБК00:02

Apple намерена отказаться от iTunes

Lenta.ruвчера в 23:05

Apple решила отказаться от iTunes, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:36

Apple намерена отказаться от iTunes

ФАНвчера в 21:07

Apple решила отказаться от iTunes

Известиявчера в 18:04

Apple может полностью отказаться от iTunes

News.ruвчера в 11:02
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Происшествия

Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено в 06:05
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Обновлено в 07:34
Музыка

Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым

Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.
Обновлено в 06:36
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Здоровье

В Кузбассе откроют два Центра амбулаторной онкологической помощи

Обновлено вчера в 03:37
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Путешествия

Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
Происшествия

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Обновлено в 01:02
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Общество

Радий Хабиров высказался об отношении населения республики к запрету на продажу алкоголя

Напомним, по инициативе Хабирова в Башкирии запретили продажу алкоголя в дни проведения традиционных Сабантуев.
Обновлено в 07:06
Политика

Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров

КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Авто

Bentley объявила цены на гибридную версию Bentayga

Bentley оснастила гибридную версию Bentayga новой панелью приборов, которая отображает соответствующую информацию о состоянии электродвигателя.
Обновлено в 07:48
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Наука

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Обновлено в 06:49
Армия и оружие

США разместят в Польше дополнительные войска

США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск, пишет Financial Times.
Обновлено в 07:01
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине сменят правила написания русских фамилий

«Прилагательные окончания российских фамилий» на -ый и -ой необходимо писать через -ий (Бєлий, Островський), отмечается в документе.
Обновлено вчера в 16:34
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