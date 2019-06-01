Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunesИзвестия вчера в 18:04
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Медиаплеер заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15, пишет Bloomberg. Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.
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Происшествия
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Обновлено в 06:05
Музыка
Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым
Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.
Обновлено в 06:36
Авто
В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Кузбассе откроют два Центра амбулаторной онкологической помощи
Обновлено вчера в 03:37
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Общество
Радий Хабиров высказался об отношении населения республики к запрету на продажу алкоголя
Напомним, по инициативе Хабирова в Башкирии запретили продажу алкоголя в дни проведения традиционных Сабантуев.
Обновлено в 07:06
Политика
Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров
КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
Обновлено в 07:59
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто
Bentley объявила цены на гибридную версию Bentayga
Bentley оснастила гибридную версию Bentayga новой панелью приборов, которая отображает соответствующую информацию о состоянии электродвигателя.
Обновлено в 07:48
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
США разместят в Польше дополнительные войска
США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск, пишет Financial Times.
Обновлено в 07:01
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
«Прилагательные окончания российских фамилий» на -ый и -ой необходимо писать через -ий (Бєлий, Островський), отмечается в документе.
Обновлено вчера в 16:34