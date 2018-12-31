Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в КитаеРБКвчера в 18:49
Ранее Apple ожидала, что выручка компании за первый квартал 2019 года составит от $89 до $93 млрд. Одной из главных причин для такого пересмотра Кук называет проблемы с продажами iPhone на развивающихся рынках, и в первую очередь в Китае.
РБКвчера в 18:49
Оценить
Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряжённость между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Финансы
Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года
На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Экономика
Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году
31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году.
Обновлено в 06:14
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
Президент страны Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы
Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн
Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного российского госбанка, в размере 94,737 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
Обновлено вчера в 12:12
Энергетика
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).
Обновлено в 08:55
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Региональные маршруты придут на смену классическим турам по Италии
Классические экскурсионные туры по Италии, которые в нынешней экономической ситуации утратили свою рентабельность, в ближайшем будущем уступят место локальным маршрутам по отдельным регионам этой страны, сообщил РИА Новости генеральный директор итальянской принимающей компании TezOro Виктор Сергеев.
Обновлено в 03:07
Экономика
Каких мигрантов в России станет меньше
В России станет меньше трудовых мигрантов.
Обновлено в 09:30
Экономика
Строительство Мохамандской ГЭС в Пакистане начнётся через две недели
2 января председатель службы водных и энергетически ресурсов Пакистана генерал-лейтенант в отставке Мазмал Хасин заявил, что строительство долгожданной Мохамандской ГЭС будет начато в течение двух недель.
Обновлено в 09:19
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa у Whitbread за $4,9 млрд
Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola).
Обновлено в 08:17
Энергетика
WSJ: темпы добычи сланцевой нефти и газа не оправдывают ожиданий
Крупнейшие компании в США добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем они обещали инвесторам в прогнозах, что ставит под сомнение рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Драйвер роста: в этом году в России заработал новый фонд развития
С этого года в России начал действовать новый государственный фонд развития, созданный специально для финансирования инфраструктурных проектов в рамках реализации майских указов президента.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика
Рынок станет безопаснее. Власти Нью-Йорка будут регулировать криптовалюту
Член Ассамблеи Клайд Ванел рассказал, что власти хотят помочь здоровому развитию индустрии и при этом защитить права инвесторов.
Обновлено в 08:46