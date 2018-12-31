Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряжённость между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.

Ранее Apple ожидала, что выручка компании за первый квартал 2019 года составит от $89 до $93 млрд. Одной из главных причин для такого пересмотра Кук называет проблемы с продажами iPhone на развивающихся рынках, и в первую очередь в Китае.

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

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