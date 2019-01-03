Экономика

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone
РИА Новости
18:08

Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. В письме Кука инвесторам говорится, что Apple теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал.
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Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
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