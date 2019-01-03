Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. В письме Кука инвесторам говорится, что Apple теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал.

Финансы Финансы Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

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