Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представит новый iPhone 10 сентября

Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте.
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Apple назвала дату презентации нового iPhone

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Apple объявила дату презентации новых продуктов

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Apple представит новый iPhone 10 сентября

Коммерсантъ13:51

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