Гаджеты
КоммерсантъApple представит новый iPhone 10 сентября
Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
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В Сети появились первые снимки интерьера новой Hyundai Creta
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
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В Екатеринбурге массово уволились педагоги
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День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
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Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
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Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Футбол
Защитник Ван Дейк признан лучшим футболистом года по версии УЕФА
Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком по итогам сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
РЕН ТВ 13:24
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Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
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РИА Новости 15:40
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Здоровье
Все уволившиеся нижнетагильские хирурги вернулись на работу
В Нижнем Тагиле восстановили на работе всех хирургов, которые писали заявления на увольнение.
Lenta.ru 09:21
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Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
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Музыка
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Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту Филиппа Киркорова, устроившего скандал на репетиции программы фестиваля "Новая волна" в Сочи.
Труд 12:45
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Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Армия и оружие
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В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
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Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53