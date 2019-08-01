Гаджеты

ДождьДождьApple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
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Компания Apple назвала дату презентации нового iPhone

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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

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