Гаджеты
ДождьApple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
Lenta.ru 20:41
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Футбол
Дидье Дешам: «В связи с травмой у Мбаппе появилось время, чтобы перезарядить батарейки»
Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки.
Спорт-Экспресс 20:28
Происшествия
Студент из Соединенных Штатов хранил в машине две тысячи патронов
Молодого человека арестовали Студент колледжа Южной Невады хранил в своем автомобиле винтовку и около двух тысяч патронов, его задержали территории кампуса учебного заведения, сообщает CNN.
Аргументы и Факты 22:07
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч ТВ 16:54
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Политика
Робот Федор рассказал о начале испытаний экзоскелета на МКС
В Сети появилось очередное сообщение от робота Федора, в нем говорится о старте испытаний экзоскелета на Международной космической станции (МКС).
Свободная Пресса вчера в 22:06
Общество
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Общество
Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна
С улиц Москвы демонтировали афиши ноябрьского концерта участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа репера Фейса.
РБК 14:39
Футбол
РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
РИА Новости 10:23
Экономика
Роскачество не считает цену вина показателем его качества
Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может.
ПРАЙМ 20:30
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03
Финансы
ЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
Коммерсантъ 13:15
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
РИА Новости 15:40
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Наука
Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов
Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.
ТАСС 05:18
Футбол
«Монако» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за € 65 млн
«Монако» согласовал с «Интером» переход форварда Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Чемпионат 20:43
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Культура
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
Менеджер британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант запишет главную мелодию для саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die, сообщает Music Week.
РИА Новости 16:03