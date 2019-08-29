Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представит новый iPhone 10 сентября

Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте.
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Названа дата презентации iPhone 11

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Раскрыта дата презентации iPhone нового поколения

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Apple представит новый iPhone 10 сентября

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Как будут называться новые смартфоны от Apple?

Sputnik Азербайджан27 августа в 06:23
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Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.
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Политика

Украина и Россия начали обмен пленными

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, передает Интерфакс-Украина.
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Политика

Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко

Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня 18:10
Футбол

Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов

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Сделанный своими руками подарок российскому хоккеисту нашли в мусоре

Фанат нарисовал портрет вратаря омского «Авангарда» Игоря Бобкова, а затем нашел его в мусоре.
Lenta.ru 19:14
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Пассажиров маршрутки в Кузбассе ошпарило из-за перегрева двигателя

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Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone

Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24
Общество

Уровень воды в реке близ Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

Уровень воды в Амуре к утру четверга достиг 642 см близ Хабаровска и 703 см — возле Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Технологии

Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию

Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК 07:48
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Космос

Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Общество

В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня

Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.
Интерфакс 15:09
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава сделала короткую стрижку и перекрасилась в черный

7Дней.ру 07:00
Общество

Женщина три года использовала дождь вместо шампуня

Молодая женщина из Нидерландов на три года отказалась от шампуня, промывая волосы уксусом и дождевой водой.
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Технологии

В России разработали серию пассажирских электрических речных судов

Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
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Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт

Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
ПРАЙМ 20:16
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

Суть событий 08:13
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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Политика

В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Экономика

США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
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Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Футбол

Спартак — Брага 1:2

В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
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«Зенит» арендовал 18-летнего полузащитника «Ахмата»

"Зенит" арендовал полузащитника "Ахмата" Владимира Хубулова.
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