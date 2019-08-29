Гаджеты
КоммерсантъApple представит новый iPhone 10 сентября
Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте.
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Культура
На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу
Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.
Известия 10:32
Политика
Украина и Россия начали обмен пленными
Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, передает Интерфакс-Украина.
BFM.ru 20:27
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко
Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня 18:10
Футбол
Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов
Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
Евро-футбол.ру 19:02
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Происшествия
Сделанный своими руками подарок российскому хоккеисту нашли в мусоре
Фанат нарисовал портрет вратаря омского «Авангарда» Игоря Бобкова, а затем нашел его в мусоре.
Lenta.ru 19:14
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24
Общество
Уровень воды в реке близ Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды в Амуре к утру четверга достиг 642 см близ Хабаровска и 703 см — возле Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Росбалт вчера в 22:38
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК 07:48
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Космос
Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Общество
В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня
Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.
Интерфакс 15:09
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Общество
Женщина три года использовала дождь вместо шампуня
Молодая женщина из Нидерландов на три года отказалась от шампуня, промывая волосы уксусом и дождевой водой.
iReactor 11:03
Технологии
В России разработали серию пассажирских электрических речных судов
Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
РИА Новости 20:38
Экономика
Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт
Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
ПРАЙМ 20:16
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Футбол
«Зенит» арендовал 18-летнего полузащитника «Ахмата»
"Зенит" арендовал полузащитника "Ахмата" Владимира Хубулова.
ProstoProSport 09:09