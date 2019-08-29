Гаджеты
КоммерсантъApple представит новый iPhone 10 сентября
Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте.
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Политика
Порошенко потребовал в Раде не обвинять его без доказательств
Экс-президент Украины, ныне — депутат Верховной рады Петр Порошенко потребовал от новых коллег воздержаться от обвинений в его адрес, не приводя доказательств.
ФАН вчера в 22:57
Политика
Осужденного за шпионаж украинца Сущенко привезли в Москву из колонии
Осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 10:11
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
«Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».
Матч ТВ вчера в 16:54
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Украинские моряки вернулись на родину
Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.
Газета.Ru 00:31
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Общество
Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём
В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Единоборства
Легендарный рефери ММА назвал имя бойца, способного победить Хабиба
Известный рефери ММА Джон Маккарти порассуждал на тему, кто мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Матч ТВ вчера в 23:45
Происшествия
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Здоровье
Родившегося в Турции ребенка не могут доставить в Челябинск
Супруги из Челябинска, у которых во время отдыха в Турции родился ребенок, пока не могут забрать его.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 23:18
Политика
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Армия и оружие
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 20:03
Армия и оружие
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.
РИА Новости вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия вчера в 10:00
Авто
Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей
Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
SpeedMe вчера в 23:06
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Известия вчера в 01:49
Политика
Верховная рада назначила новое правительство Украины
Верховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.
REGNUM вчера в 14:35
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Происшествия
Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
SakhaNews вчера в 23:37