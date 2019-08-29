Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте.

Политика Порошенко потребовал в Раде не обвинять его без доказательств Экс-президент Украины, ныне — депутат Верховной рады Петр Порошенко потребовал от новых коллег воздержаться от обвинений в его адрес, не приводя доказательств.

Политика Осужденного за шпионаж украинца Сущенко привезли в Москву из колонии Осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, передает РИА "Новости".

Футбол «Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ «Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Украинские моряки вернулись на родину Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.

Общество Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.

Единоборства Легендарный рефери ММА назвал имя бойца, способного победить Хабиба Известный рефери ММА Джон Маккарти порассуждал на тему, кто мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Общество Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Здоровье Родившегося в Турции ребенка не могут доставить в Челябинск Супруги из Челябинска, у которых во время отдыха в Турции родился ребенок, пока не могут забрать его.

Политика Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Политика Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.

Армия и оружие Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.

Культура Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.

Здоровье Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.

Здоровье В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Авто Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.

Политика Верховная рада назначила новое правительство Украины Верховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.

Спорт Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.